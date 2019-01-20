При разгоне субботней манифестации желтых жилетов в Париже полиция применила водомет и слезоточивый газ.

При разгоне субботней манифестации "желтых жилетов" в Париже полиция применила водомет и слезоточивый газ. К спецсредствам стражи порядка прибегли после того, как участники акции сломали светофор. Как сообщает корреспондент РИА Новости, демонстранты пытались разломать прибор на части.Столкновения с полицией проходят под "Песню партизан" Анн Марли, которая звучит из больших колонок.Уже задержаны 30 "желтых жилетов". Десятые выходные подряд в Париже и крупных французских городах акции протеста перерастают в уличные побоища, пишет ТАСС."Желтые жилеты" требуют снизить налог на топливо и цены на бензин.