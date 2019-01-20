В Красноярском крае полицейские спасли семью, которая чуть не замерзла в минус 30 на федеральной трассе.

В Красноярском крае полицейские спасли семью, которая чуть не замерзла в минус 30 на федеральной трассе, передает канал "Россия 24".Супружеская пара с тремя детьми ехала из красноярского аэропорта Емельяново в Хакасию. По пути автомобиль сломался. Семья прождала помощи час, пока стоящую машину не заметили автоинспекторы. Полицейские пересадили детей и взрослых в свой автомобиль, чтобы те согрелись. Вскоре на место приехали родственники водителя, которые довезли семью до дома.