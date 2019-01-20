Российский поп-певец приобрел нового питомца. Радостной новостью Сергей Лазарев поделился на своей странице в Instagram.

Российский поп-певец приобрел нового питомца. Радостной новостью Сергей Лазарев поделился на своей странице в Instagram.В субботу, 19 января, исполнитель опубликовал несколько снимков своего котенка. На одной из фотографий он держит малыша на руках. В подписи к посту обратился к подписчикам за помощью в выборе подходящего имени питомцу."Знакомьтесь! Мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня 2 варианта: Тигра (помните мультфильм?) или Диего?! Это пацан! Голосуем! Пишите тут или голосуйте в сторис!", – написал он. Сообщение певец сопроводил забавным хештегом #небылопроблемкупилабабапорося.Подписчики поспешили откликнуться на сообщение звезды. "Вылитый Диего!", "Тигра! Потому как Диего сладковато немного", "Диего однозначно. Ему не хватает стопочки текилы и маленькой гитары", "Тигра, конечно же! И строго и мило одновременно, все как на этой мордашке", "Голосую за Тигру! Много ласковых производных: Тигран, Тигруля, Тиграша и просто Тигр", – писали пользователи.Другие поклонники поздравили с появлением нового члена семьи. Известно, что у певца уже есть несколько собак. Одну из них музыкант забрал из приюта весной прошлого года. "Поздравляю, Сереж, с пополнением!", "Наконец-то у тебя появился котик! Какая прелесть!", "Милый котик!", "Какие глаза у Диего!", – писали очарованные комментаторы.