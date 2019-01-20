Московский суд продлил срок задержания Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, более известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка, на 72 часа. По истечении этого срока будет рассмотрена возможность их ареста.

Московский суд продлил срок задержания Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, более известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка, на 72 часа. По истечении этого срока будет рассмотрена возможность их ареста.Дело о вовлечении людей в проституцию на них завели еще в сентябре, сообщает "Интерфакс". Как рассказала Рыбка, на нее пожаловалась Анастасия Давыдова (она же Саша Травка), которая вместе с ней как-то попала в скандальный ролик. Подсудимая считает, что ее использовали и сдали. Она извинилась перед бизнесменом Олегом Дерипаской, добавив, что стала орудием в чужих руках.В 2018-м Кириллов и Вашукевич были арестованы во время "секс-тренинга" в Таиланде, в этом году их отправили на родину, где им грозит шесть лет за вовлечение девушек в проституцию. Своей вины они не признают.