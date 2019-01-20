Лидер чемпионата Франции по футболу Пари Сен-Жермен на своем поле одержал разгромную победу над Генгамом в матче 21-го тура. Парижане отправили в ворота соперников девять безответных мячей.

Лидер чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" на своем поле одержал разгромную победу над "Генгамом" в матче 21-го тура. Парижане отправили в ворота соперников девять безответных мячей.В составе победителей хет-трики оформили Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Дубль на счету Неймара, еще один гол забил Тома Менье."ПСЖ" повторил рекорд, который держался в высшей лиге Франции сорок лет, отмечает РИА Новости. Последний раз два разных футболиста одной команды отметились хет-триками в одном матче 10 августа 1979 года. Тогда отличились игроки "Бордо" Жерар Солер и Альберт Геммрих.Для парижан эта победа стала третьей подряд в чемпионате, с 53 очками команда лидирует в турнирной таблице и опережает идущий вторым "Лилль" на 13 очков. "Генгам" занимает последнее 20-е место с 14 баллами.