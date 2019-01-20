Российская сноубордистка Наталья Соболева показала второй результат на этапе Кубка мира по параллельному гигантскому слалому в словенской Рогле. Золото завоевала серебряный призер Олимпиады-2018 немка Селина Йорг.

Российская сноубордистка Наталья Соболева показала второй результат на этапе Кубка мира по параллельному гигантскому слалому в словенской Рогле. Золото завоевала серебряный призер Олимпиады-2018 немка Селина Йорг.Третьей стала ее соотечественница Шайенн Лох. Россиянки Милена Быкова, Мария Валова и Елизавета Салихова завершили выступление на стадии 1/8 финала.В общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе Наталья Соболева располагается на пятом месте, набрав 1678 очков. Лидирует же итальянка Надя Очнер (2050 баллов).