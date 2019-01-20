Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), осужденная в Таиланде за предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы, попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски.

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), осужденная в Таиланде за предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы, попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски. Извинения прозвучали в зале Нагатинского суда Москвы до начала рассмотрения ходатайства об избрании ей меры пресечения."Не буду больше компрометировать Дерипаску", — заявила Вашукевич, ее слова цитирует РИА Новости. Она пожаловалась, что стала всего лишь орудием в чужих руках и пообещала не причинять неприятностей бизнесмену.Сегодня суд рассматривал ходатайства об избрании Вашукевич и другим подозреваемым в вовлечении в проституцию меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание было отложено на 72 часа, мера пресечения будет избрана 22 января.Ранее восемь россиян и белорусов были арестованы в гостинице Паттайи в феврале 2018 года во время "секс-тренинга". Первоначально их обвинили в нарушении трудового законодательства Таиланда, затем эти обвинения были заменены на создание тайного преступного сообщества, предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничество. Вашукевич вместе с подельником Александром Кирилловым (Алексом Лесли) и еще пятью фигурантами уголовного дела были депортированы из Таиланда, но в аэропорту Шереметьево их задержали по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Заявление написала Анастасия Давыдова (Саша Травка). Максимальный срок лишения свободы по этой статье — шесть лет.