Российский актер Станислав Садальский с неодобрением высказала о супруге певицы Аллы Пугачевой. По мнению артиста, Максим Галкин является бездарным юмористом.

Российский актерСтанислав Садальский с неодобрением высказала о супруге певицы Аллы Пугачевой.По мнению артиста, Максим Галкин является "бездарным" юмористом.Садальский принял участие в съемках передачи "Выход в люди", во время которой рассказал о своем истинном отношении к пародисту. Актер утверждает, что не обладает талантом, необходимым в его ремесле. По мнению Станислава, в паре с Примадонной юморист выглядит невзрачным и посредственным."Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет. Он умный, образованный, но мне неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце. Видимо, кому чего не хватает", – передает его слова "".Ранее Садальский уже выражал свое негативное отношение к деятельности артиста. Станислав опубликовал снимок, на котором он стоит на фоне афиши концерта юмориста. В подписи к фотографии актер разразился гневной тирадой в адрес мужа Аллы Пугачевой."Чем нас кормят современные пародисты, кого с таким упоением копируют? Шизофреников и алкашей из Думы? Лучших экспонатов российской попсы? И дело не в том, что нынешние юмористы "прогнулись под изменчивый мир", просто это их уровень, подвальный. Действительно великих они трогать боятся, кишка тонка, понимают, что недостойны", – заявил Садальский.Сам пока никак не прокомментировал заявление актера. Вероятно, насыщенный график не позволяет артисту иметь достаточно свободного времени, чтобы отвечать всем ненавистникам в Сети. Сейчас юморист работает над новыми выпусками телевизионных передач и готовится к концертам.