Издание Der Freitag выяснило у членов немецкого бундестага их отношение к планам усилить давление на Россию со стороны Европейского союза.

Издание Der Freitag выяснило у членов немецкого бундестага их отношение к планам усилить давление на Россию со стороны Европейского союза.Представитель СДПГ в комитете по экономике Бернд Вестфаль уверен, что пользы от ужесточения санкций не будет и отношения с Россией нужно улучшать срочно.Вестфаль считает, что для Германии "альфа и омега" — иметь позитивные контакты, идет ли речь о США, России или Китае."Мы должны выйти из санкционной спирали", — заявил Бернд Вестфаль.Политик напомнил немцам о благодарности, ведь Германия смогла объединиться в 1989 году только из-за согласия СССР.