Скоро коммунальщики установят в городе необходимые знаки

Скоро коммунальщики установят в городе необходимые знакиВласти решили ограничить парковку в центре Владимира после обращений жителей домов, расположенных на улице Ильича.В управлении ЖКХ администрации Владимира рассказали, что жители домов жаловались на мешающие им хаотично припаркованные машины и возникающие в связи этим проблемы с уборкой снега.Скоро в районе улицы Ильича установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца», а также табличка «Работает эвакуатор».