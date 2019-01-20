На станции метро «Трубная» московского метрополитена сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нанесении ножевых ранений пассажирам подземки...

На станции метро «Трубная» московского метрополитена сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нанесении ножевых ранений пассажирам подземки.«19 января около 23:00 в вагоне поезда московского метрополитена на Люблинском-Дмитровской линии произошел конфликт между пассажирами подземки, в результате которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительной информации, конфликт произошел в связи с тем, что двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций, а 60-летняя пассажирка сделала им замечание. За женщину заступились двое пассажиров, которые в результате возникшего конфликта получили ножевые ранения.Информацию об инциденте другие пассажиры передали по экстренной связи машинисту электропоезда. Пострадавшие были оперативно направлены для оказания квалифицированной медицинской помощи. Подозреваемых в нанесении ножевых ранений сотрудники полиции задержали на станции метро «Трубная».«По факту произошедшего следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и статье 213 УК РФ (Хулиганство)», - добавила Ирина Волк.