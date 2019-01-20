Несколько сотен представительниц прекрасного пола в субботу вышли на улицы Таллина с плакатами против гендерного неравноправия, физического и психологического насилия, за равную с мужчинами зарплату, возможности карьерного роста.

В Таллине сотни женщин впервые вышли на улицы, протестуя против гендерного неравноправия, физического и психического насилия.Заместитель председателя парламентского объединения женщин Терье Трей (Terje Trei) заявила, что пол человека не должен определять его зарплату и призвала эстонские власти открыто взглянуть на проблему, передает "Интерфакс".Согласно эстонской статистике, разрыв в зарплатах у мужчин и женщин достигает 20%.