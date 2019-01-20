Патриарх Филарет распорядился поминать его в молитвах как патриарха Киевского и всея Руси-Украины.

Патриарх Филарет распорядился поминать его в молитвах как "патриарха Киевского и всея Руси-Украины". Только после Филарета следует молиться за номинального главу недавно созданной Православной церкви Украины Епифания.Документ опубликовал в Интернете протодиакон Андрей Кураев.Интересно, что распоряжение напечатано на бланке бывшего Киевского патриархата, а новую церковь Филарет называет Украинской православной церковью."Раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Всё это похоже на цирк, больше ни на что", — прокомментировали публикацию пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.Ставленник Константинополя архиепископ Даниил уже подверг критике Филарета, который снял с себя патриарший куколь, но, тем не менее, не отдает Епифанию бразды правления в ПЦУ.