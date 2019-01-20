Фигурант похитил деньги из кармана куртки своего знакомого.

11 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 25-летний местный житель с сообщением о краже денежных средств в сумме 9000 рублей. Молодой человек пояснил, что заметил пропажу денег после встречи со своими друзьями.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении кражи денег. Им оказался 27-летний местный житель - знакомый потерпевшего.Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что собираясь домой после встречи с друзьями, ошибочно надел чужую куртку, в кармане которой находились деньги. Злоумышленник, повесив куртку на место, похитил деньги и скрылся.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Похищенные денежные средства изъяты и возвращены потерпевшему.