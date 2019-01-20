Цель мероприятия – выявление нарушений миграционного законодательства, а также профилактика противоправных деяний...

В рамках профилактического рейда в районе Некрасовка участковыми уполномоченными полиции были проверены более 280 квартир.Сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных УВД по ЮВАО провели профилактический рейд в жилом секторе района Некрасовка на юго-востоке столицы. Цель мероприятия – выявление нарушений миграционного законодательства, а также профилактика противоправных деяний.В профилактическом мероприятии приняли участие участковые уполномоченные полиции территориальных ОМВД УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Некрасовка. В ходе рейда проверено 286 квартир, восемь иностранных граждан доставлены в территориальное подразделение для проверки по информационным базам, в отношении двоих составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Установлено, что собственница одной из квартир незаконно зарегистрировала у себя четверых приезжих. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Также сотрудниками полиции были проверены два мини-отеля и гостиница на территории района, по результатам проверки которых нарушений выявлено не было.Кроме того, участковыми выявлено 14 квартир, сдаваемых в аренду. Данные по их собственникам и жильцам будут переданы в территориальное подразделение Федеральной налоговой службы для принятия мер в пределах компетенции.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18