Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дали интервью украинскому изданию Страна.ua, рассказав о приемах своей работы и некоторых прошлых розыгрышах. В частности, они рассказали, как дозваниваются президенту Украины Порошенко, с которым разговаривали уже не раз.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дали интервью украинскому изданию "Страна.ua", рассказав о приемах своей работы и некоторых прошлых розыгрышах. В частности, они рассказали, как дозваниваются президенту Украины Порошенко, с которым разговаривали уже не раз.По словам пранкеров, у украинского президента нет — или как минимум не было — службы безопасности, которая фильтрует звонки. "С каждым новым пранком становится сложнее, но мы находим новые способы, как можно пробраться", — рассказал Лексус. А самый первый звонок пары пранкеров Порошенко был просто "тестом правительственной связи", которая на тот момент была абсолютно незащищенной.Владимиру Путину, по словам пранкеров, "так просто не дозвониться": у президента России и некоторых других глав государств "совершенно другая система связи". У Путина нет телефона, связь, по которой он общается, шифруется, и "теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились", отметил Лексус. Тем более, что Путин знает о пранкерах Воване и Лексусе — "и знает лучше, чем Порошенко".При этом пранкеры не исключают для себя возможности разыграть Путина, "если будет повод": по словам Вована, "есть определенная схема, которая, возможно, сработает".Вован и Лексус также рассказали о розыгрыше Александра Лукашенко, отметив, что запись разговора белорусского лидера якобы с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича первоначально выложили в Сеть без их ведома.У Лукашенко, по словам пранкеров, была прослушка, и в украинских СМИ "появилась запись длиннее на пару секунд, чем та, что сделали пранкеры". Запись подавалась как реальное общение Лукашенко с сыном Януковича, а после комментариев о том, что это никакой не Янукович, а пранкер Вован, "все заголовки в инсайдерских статьях быстро поменяли, а через несколько месяцев Лукашенко потребовал усилить его связь и службу безопасности"."Мне самому интересно, кто его слушал. То есть, мы развели и тех, кто его слушал. А они решились выложить в открытый доступ разговор президента. Такое редко бывает", — рассказал Вован.За последнее время Вован и Лексус, среди прочих, разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания, губернатора Калифорнии Джерри Брауна, нападающего "Зенита" Александра Кокорина и президента этого футбольного клуба Сергея Фурсенко.