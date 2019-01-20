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<a href="http://33live.ru/novosti/20-01-2019-vrachi-postavili-krest-na-tyazhelobolnom-gubine.html" target="_blank">Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине</a> - Культовый певец 90-х Андрей Губин перестал появляться на публике из-за тяжелого заболевания. Артист рассказал, что медики давно поставили на нем крест. При этом Губин упорно борется с недугом.