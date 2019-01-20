Российский Черноморский флот начал следить за американским эсминцем Дональд Кук (USS Donald Cook).

Российский Черноморский флот начал следить за американским эсминцем "Дональд Кук" (USS Donald Cook). Об этом сообщают в Национальном центре управления обороной.Корабль, оснащенный управляемыми ракетами, вошел в акваторию Черного моря в 20:50 по московскому времени. Действия американского эсминца контролирует сторожевой корабль "Пытливый", передает телеканал "Россия 24". Ранее в Черное море был направлен десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри" (Fort McHenry).В соответствии с международной конвенцией Монтре, военные корабли, не принадлежащие России, Турции, Румынии, Болгарии, Украине или Грузии могут заходить в Черное море максимум на 3 недели.