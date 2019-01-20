В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован еще один снимок. На нем изображено… яйцо с трещиной.

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован еще один снимок. На нем изображено… яйцо с трещиной.Новый снимок набрал почти пять миллионов лайков за несколько часов. Пользователи с восторгом приняли и эту публикацию. "У него трещина!" — восхищались одни подписчики. "Кто-то скоро должен родиться!" — предполагали другие. С ними вступили в полемику те, кто ждет фотографий взрывающегося яйца. По аналогии с "взрывным" эффектом, который произвел в сети первый снимок.Эта публикация стала второй в анонимном профиле world_record_egg. Первая фотография набрала почти 50 миллионов лайков и поставила рекорд по количеству одобрительных реакций за время существования платформы. Предыдущим рекордсменом была модель Кайли Дженнер: снимок ее дочери стал одним из наиболее популярных на платформе Instagram и собрал более 18 миллионов лайков. Когда Кайли Дженнер узнала о том, что ее рекорд побит, она опубликовала видео, на котором разбивает яйцо. Но этот пост не набрал рекордное число просмотров.