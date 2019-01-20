Популярный блогер выступила в защиту Татьяны Брухуновой. Пост о помощнице Евгения Петросяна появился на странице Лены Миро в LiveJournal в воскресенье, 20 января.

Популярный блогер выступила в защиту Татьяны Брухуновой. Пост о помощнице Евгения Петросяна появился на странице Лены Миро в LiveJournal в воскресенье, 20 января.Все оскорбительные комментарии в адрес Татьяны блогер назвала "визгами в сторону известных людей". Тем не менее она согласна, что помощница действительно не обладает выдающейся внешностью. По мнению Миро, людей возмущает, что такая невзрачная девушка ведет роскошный образ жизни и смогла привлечь внимание известного артиста."Татьяну красавицей назвать сложно. Тем не менее, она заработала на три квартиры в Москве, катается по курортам, увела Петросяна от Степаненко. Куры считают, что она не заслужила такой красивой жизни!... У Брухуновой плохая осанка. В очках. Если даже не совсем крокодил, то что-то очень близкое к нему в кустах. Как это так, считает курица, увела Петросяна и три квартиры, хотя ничем не лучше нас? Несправедливо", – пишет блогер.Миро отмечает, что недовольные комментаторы одобрили бы более привлекательную любовницу. В качестве примера блогер приводит избранницу Тимати – Анастасию Решетову. "Была бы на ее месте перекроенная лицом Решетова, куры бы спокойно восприняли факт развода", – пояснила Лена.Блогер считает, что помощница смогла добиться таких высот только благодаря своему уму, и посоветовала всем возмущенным пользователям последовать ее примеру. "Та же Брухунова, хоть и выглядит отвратительно, смогла хитростью, умом втереться в доверие к старику Петросяну. Вы же, хоть и сделали ногти, свои мозгами способны лишь пилить мужа, чтобы он вовремя платил ипотеку и взял автокредит. Именно мозгом, а не ртом добиваются большего", – заключила Миро.