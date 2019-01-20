Артистка Юлия Михалкова ответила на вопрос, примет ли она участие в гастролях юмористического коллектива. Пост появился в микроблоге звезды Уральских пельменей в Instagram.

Артистка Юлия Михалкова ответила на вопрос, примет ли она участие в гастролях юмористического коллектива. Пост появился в микроблоге звезды "Уральских пельменей" в Instagram.Михалкова сообщила, что коллектив "Новые пельмени", основателями которого являются Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, скоро выступит в Нижнем Новгороде вместе с новым участником. Артистка добавила, что не примет участия в гастролях отколовшейся группы."Новые Пельмени" направились в Нижний Новгород. Эти чертовски талантливые парни всегда таинственно намекают, что у них есть кто-то третий. Решительно заявляю: это не я! Третий у них: "наше всё" А.Пушкин. А – Артем", – написала Юлия.Как утверждает юмористка, главный состав "" отправился в Воронеж. Она уверена, что они обязательно соберут полный зал. "Не подведут честные, неподкупные, известные парни: Исаев, Постовалов, Попов, Пятков, Калугин, оба Димы – Брекоткин и Соколов, а также Макс Ярица и Сережа Ершов. Вместе с ними две прекрасные девчонки – Иланочка и Ксюша", – отметила Михалкова.В конце своего поста она похвалила бывшего директора и ведущего шоу Сергея Нетиевского. По мнению артистки, ему удалось создать проект, который продолжает существовать и привлекать зрителей даже несмотря на смену руководства и раскол коллектива."Какой все-таки молодец Нетиевский. Голова! Создал на телеканале СТС такую сверхпрочную, несокрушимую творческую машину "". Ее не берет никакой тюнинг: кто бы не сидел за рулем и на пассажирском сиденье. Ее уже на две части распилили, а она еще быстрее едет, "бьет" все рейтинги на ТВ", – заключила Михалкова.