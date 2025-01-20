Она начала свою карьеру в 1998 году в управлении социальной защиты населения и занимала ключевые должности в Пенсионном фонде и Росздравнадзоре.

С 20 января директором «Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» назначена Ольга Клюева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Госслужащая имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения, начиная свою карьеру в 1998 году в управлении социальной защиты населения и занимая ключевые должности в Пенсионном фонде и Росздравнадзоре.Ольга Клюева окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт и прошла ряд профессиональных переподготовок, включая управление здравоохранением и контрактную систему. Ранее она работала заместителем директора Департамента здравоохранения, отвечая за вопросы лекарственного обеспечения и контроля качества медицинской деятельности.