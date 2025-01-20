Спортсменки школы олимпийского резерва №5 завоевали все золотые медали на Чемпионате Владимирской области по художественной гимнастике. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной

Спортсменки школы олимпийского резерва №5 завоевали все золотые медали на Чемпионате Владимирской области по художественной гимнастике. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы. Чемпионкой области в личном многоборье стала Мастер спорта России Анна Николаева. Также золотые медали получили учащиеся спортшколы в составе сборной команды области по групповым упражнениям: Ульяна Вагина, Алиса Кузьмина, Арина Андреева,