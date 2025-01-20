Госслужащая 19 лет провела в государственной системе здравоохранения.

Любовь Баусова назначена на должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Госслужащая имеет более 25 лет общего стажа работы, из которых 19 лет провела в государственной системе здравоохранения.Любовь Сергеевна окончила «Московский университет потребительской кооперации» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и с 2000 года занимала различные руководящие позиции в медицинских учреждениях региона. Ранее она работала заместителем министра здравоохранения, отвечая за экономический блок.Назначение произошло на фоне скандала, связанного с экс-министром Валерием Яниным, который был задержан за превышение полномочий и присвоение денежных средств.