Министерство здравоохранения Владимирской области с 20 января временно возглавила Любовь Баусова. В медицинской сфере она работает 19 лет, правда, как управленец, а не врач. В региональном

Министерство здравоохранения Владимирской области с 20 января временно возглавила Любовь Баусова. В медицинской сфере она работает 19 лет, правда, как управленец, а не врач. В региональном минздраве отмечают, что Любовь Баусова зарекомендовала себя глубоким пониманием экономических вопросов. Любовь Сергеевна закончила «Московский университет потребительской кооперации» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2000 году она устроилась