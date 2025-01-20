В регионе проживает 8362 почетных донора.

Во Владимирской области размер денежной выплаты для почетных доноров России проиндексирован на 4,5% и составит теперь 18207 рублей. Во Владимирской области проживает 8362 почетных донора, которые получат эту поддержку автоматически на свои банковские счета в январе. Информацию уточнили в региональном Министерство социальной защиты населения.Кроме того, выплаты будут отправлены через почтовые отделения в течение января-февраля.Награждённым знаком «Почётный донор России» необходимо представить в учреждение социальной защиты по месту жительства заявление, документ, удостоверяющий личность, и удостоверение о награждении.