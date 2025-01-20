.. был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу.
Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться.
Начинали с двухсот баксов в месяц. А уже за два с половиной килобакса спорят. Кучу всякого менеджер себе выбил: проценты, бонусы, какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук,
Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, по
еще анекдот!