Инцидент произошел в хоккейной коробке возле школы в поселке Боголюбово.

Во Владимирской области дружеский спарринг возле школы для 17-летнего парня закончился реанимацией. Вместе с 18-летним приятелем он отрабатывал навыки самообороны. Молодые люди поскользнулись. В результате ножик случайно попал оборонявшемуся в грудь. Подробности — в материале .Один нападал, другой оборонялсяИнцидент произошел в ноябре прошлого года в поселке Боголюбово. Населенный пункт расположен в Суздальском районе и входит в перечень исторических городов России. Однако поселок практически не появляется в новостях.Вечером компания молодых людей проводила время в хоккейной коробке на улице Ленина. Площадка, расположеннная возле Боголюбовской школы, не была залита льдом, парни использовали ее как место, где можно распивать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Выпив пиво, обвиняемый предложил знакомому отработать навыки самообороны при нападении с ножом. Парень оценил идею и согласился. Один из них нападал, другой — оборонялся. Но пьяная игра могла закончиться трагедией...Пытались обмануть полициюОборонявшийся 17-летний парень, отступая, поскользнулся. Его совершеннолетний друг тоже оступился и упал сверху. В результате он нанес приятелю удар в грудную клетку. Ножевое ранение повлекло тяжкий вред здоровью.После компания вызвала скорую помощь.«Первоначально все участники события договорились объяснить случившееся падением потерпевшего на арматуру, однако с учетом характера повреждения данная версия была быстро опровергнута правоохранительными органами», — уточнили в Следственном комитете по Владимирской области.После обвиняемый и потерпевший подробно рассказали о произошедшем. Никакого конфликта между парнями не было. Они даже не сразу заметили, что один из молодых людей сильно ранен.Сейчас материалы уголовного дела направили с утвержденным обвинительным заключением в суд.Напомним, что во Владимирском централе . Ранее он оказался в местах лишения свободы на 25 лет за убийство директора двух ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой.