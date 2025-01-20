Подрядчик, который занимается строительством здания поликлиники в Суздале, не смог сдать объект в срок. Еще не завершены работы на сумму больше 85 миллионов рублей. Прокуратура возбудила

Подрядчик, который занимается строительством здания поликлиники в Суздале, не смог сдать объект в срок. Еще не завершены работы на сумму больше 85 миллионов рублей. Прокуратура возбудила административное дело. Как рассказали в надзорном ведомстве, контракт между Суздальской районной больницей и ООО «Гривна» был заключен 7 августа 2023 года. Его стоимость – 377 миллионов рублей. До 27