Диагноз подтвердил специалист из федерального центра.

У троих детей из Владимирской области нашли редкое заболевание — семейную средиземноморскую лихорадку. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ. Заболевание впервые заподозрили у маленького мальчика. Ребенка госпитализировали с периодическими эпизодами лихорадки и сильными болями в животе.После комплексного обследования у мальчика был подтвержден диагноз, после чего врачи провели дополнительные анализы у его брата и сестры. У детей тоже нашли патологический ген болезни.В дальнейшем диагноз подтвердил специалист из федерального центра. В настоящее время дети проходят необходимое лечение.