Филиал начнет свою работу после получения одобрения от иранского финансового регулятора.

Центробанка России дал принципиальное согласование банку ВТБ на открытие филиала в Иране. Он будет располагаться в Тегеране. Ожидается, что филиал начнет свою работу после получения одобрения от иранского финансового регулятора.В пресс-службе кредитного учреждения сообщили, что филиал сосредоточится на обслуживании внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний. Это позволит снизить стоимость и риски международных расчетов, а также расширить возможности для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран.Структура филиала и численность сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований иранского законодательства. ВТБ планирует привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы филиала.Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял о планах открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года, что подчеркивает растущий интерес к развитию торгово-экономических отношений между Россией и Ираном.