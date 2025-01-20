Местные жители сделали это под присмотром спасателей.

Во Владимирской области 1202 человека сделали омывание в ночь на Крещение. Об этом рассказали спасатели региона. В Муроме 250 человек окунулись в купели на Оке, а в Вязниковском районе – 350 человек в источнике Свято-Казанского скита.Происшествий не зафиксировано.В Коврове, где Роспотребнадзор не рекомендовал купание из-за несоответствия воды санитарным нормам, купель не оборудовали, однако 35 смельчаков окунулись под присмотром спасателей, и все прошло благополучно.