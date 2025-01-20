Дискотека на льду в честь Дня студента пройдет 23 января. Праздник состоится в комплексе «Владимир» на выезде из города. Зажигательная программа с участием диджея Андрея Белова начнется в

Дискотека на льду в честь Дня студента пройдет 23 января. Праздник состоится в комплексе «Владимир» на выезде из города. Зажигательная программа с участием диджея Андрея Белова начнется в 17:00. Внутри будут расположены фотозоны, чтобы можно было сделать снимок на память. Также предусмотрены конкурсы, интерактивы и призы. Чтобы войти на праздник бесплатно, нужно предъявить студенческий билет.