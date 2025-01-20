Общее количество преступлений увеличилось на 0,4 процента.

Владимирская область опустилась на семь пунктов в рейтинге РИА по уровню преступности, заняв 31 место. В прошлом году регион показывал лучшие результаты.По сравнению с 2023 годом, общее количество преступлений увеличилось на 0,4 процента, а количество тяжких и особо тяжких правонарушений возросло на 10,6 процента. Соседями по рейтингу стали Брянская (32 место) и Липецкая (30 место) области.Исследование было подготовлено на основе данных МВД России и Росстата, количество преступлений рассчитывалось на десять тысяч жителей.