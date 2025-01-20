Владимирец обратился в прокуратуру. Он пожаловался, что у него арестовали автомобиль. Мужчина – инвалид 2 группы, машина нужна ему для передвижения. Заявитель – действительно должник.

Владимирец обратился в прокуратуру. Он пожаловался, что у него арестовали автомобиль. Мужчина – инвалид 2 группы, машина нужна ему для передвижения. Заявитель – действительно должник. Однако приставы должны были учесть, что машина состоит в реестре транспортных средств для перевозки инвалидов. И арест этого авто грубо нарушает права инвалида на возможность передвижения. Из пресс-релиза прокуратуры области