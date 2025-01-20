«Природный шлагбаум» образовался на улице Никитской во Владимире. Дерево упало ровно поперек дороги. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях. Как сообщает автор поста, инцидент

«Природный шлагбаум» образовался на улице Никитской во Владимире. Дерево упало ровно поперек дороги. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях. Как сообщает автор поста, инцидент произошел сегодня возле Никитской церкви в 16:20. В момент падения дорога была пустая – никто не пострадал. Городская администрация в комментариях пишет, что проблему передали в Центр управления городскими дорогами. По информации