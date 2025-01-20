В ОДКБ на прием к педиатру привезли мальчика с периодическими эпизодами лихорадки, которые сопровождались сильной болью в животе. После осмотра медики заподозрили семейную

В ОДКБ на прием к педиатру привезли мальчика с периодическими эпизодами лихорадки, которые сопровождались сильной болью в животе. После осмотра медики заподозрили семейную средиземноморскую лихорадку. Комплексное обследование этот диагноз подтвердило. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, после врачи обследовали сестру и брата маленького пациента (у них также выявили патологический ген болезни). Диагноз подтвердился. Сейчас все трое