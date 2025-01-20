Ежегодная федеральная выплата почетным донорам проиндексирована, сообщили в министерстве соцзащиты Владимирской области. В этом году размер выплаты – 18207 рублей. В 33-м регионе проживают
<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-podnyali-vyplatu-pochetnym-donoram-rossii.html" target="_blank">Во Владимирской области подняли выплату «Почетным донорам России»</a> - Ежегодная федеральная выплата почетным донорам проиндексирована, сообщили в министерстве соцзащиты Владимирской области. В этом году размер выплаты – 18207 рублей. В 33-м регионе проживают
[url=https://33live.ru/novosti/20-01-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-podnyali-vyplatu-pochetnym-donoram-rossii.html]Во Владимирской области подняли выплату «Почетным донорам России»[/url] - Ежегодная федеральная выплата почетным донорам проиндексирована, сообщили в министерстве соцзащиты Владимирской области. В этом году размер выплаты – 18207 рублей. В 33-м регионе проживают