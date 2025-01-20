Ежегодная федеральная выплата почетным донорам проиндексирована, сообщили в министерстве соцзащиты Владимирской области. В этом году размер выплаты – 18207 рублей. В 33-м регионе проживают

Ежегодная федеральная выплата почетным донорам проиндексирована, сообщили в министерстве соцзащиты Владимирской области. В этом году размер выплаты – 18207 рублей. В 33-м регионе проживают 8362 почетных донора России. Для получения денег обращаться никуда не нужно. Деньги направят на счета или по почте. А вот тем, кто недавно получил звание, нужно предоставить документы в учреждение соцзащиты по