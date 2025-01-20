На пожилую жительницу Киржача упал снег с балкона. Наледь причинила женщине телесные повреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.

На пожилую жительницу Киржача упал снег с балкона. Наледь причинила женщине телесные повреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области. Пострадавшая отсудила у управкомпании компенсацию в 600 тысяч. Инцидент произошел еще зимой 2022 года. 1 февраля на женщину обрушился снег и наледь с балкона одного из домов. Причем вот этот факт падения и