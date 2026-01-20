В Смоленске продолжается работа над созданием памятника выдающемуся государственному деятелю и реформатору Михаилу Сперанскому. Автор скульптуры — наш земляк, заслуженный художник Российской Федерации Игорь Черноглазов. Памятник предназначен для установки во Владимирской области — в селе Черкутино, на родине реформатора. По замыслу мастера, Сперанский изображен во время визита к своим тетушкам во Владимирскую область. Игорь Черноглазов,