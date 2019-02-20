Продюсер Андрей Разин поведал, как экс-солист Ласкового
мая превратился из бедного сироты в богатого и знаменитого кумира. Стало
известно и то, приблизительно сколько музыкант зарабатывает в настоящее время.
Продюсер Андрей Разин поведал, как экс-солист "Ласкового
мая" превратился из бедного сироты в богатого и знаменитого кумира. Стало
известно и то, приблизительно сколько музыкант зарабатывает в настоящее время.
В свое
время "Ласковый май" давал в год 2,5 тысячи концертов. По словам Разина, денег
было столько, что их приходилось хранить в огромных сумках.
Только юный Юра
в руки денег никогда не получал. Все гонорары Разин перечислял
на личный сберегательный счет артиста. И однажды солист взбунтовался
и потребовал, чтоб ему заплатили все деньги, сообщает .
"Ему
заплатили. Дали сумку или две. Сказали: "Вот твои деньги, но только
сам будешь их возить!" Приехали в следующий город, еще дали две
сумки, потом еще дали две сумки. И он заплакал и сказал:
"Забирайте, мне ничего не надо", – вспомнил продюсер Алексей Мускатин.
После того, как Шатунов покинул
коллектив, он захотел получить все свои деньги за работу в группе.
Продюсер выплатил Юрию 10 миллионов долларов. Андрей Разин даже разрешил
Шатунову бесплатно исполнять песни из репертуара "Ласкового мая".
Сейчас у Шатунова дела тоже идут прекрасно. Он снимает
клипы поистине с голливудским размахом. Так, съемки видео на песню
"Лето цвета неба" обошлись звезде 80-х в 400 тысяч долларов.
Причем, Юрий Шатунов поет как
старые хиты, так и новые песни. Гонорары у артиста довольно высокие. "Цифра
30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень
серьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов", —
рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.
Правда, больше 40 концертов
в год не дает. Ведь заработанное во времена "Ласкового мая"
состояние ему и так позволяет ни в чем себе не отказывать. Никаким
бизнесом ни он, ни его супруга Светлана не занимаются – хватает творчества.
Сейчас артист вместе
с женой живет в Мюнхене. У Шатунова двое детей – сын Дэннис
и дочь Эстелла.