Продюсер Андрей Разин поведал, как экс-солист Ласкового мая превратился из бедного сироты в богатого и знаменитого кумира. Стало известно и то, приблизительно сколько музыкант зарабатывает в настоящее время.

Продюсер Андрей Разин поведал, как экс-солист "Ласковогомая" превратился из бедного сироты в богатого и знаменитого кумира. Сталоизвестно и то, приблизительно сколько музыкант зарабатывает в настоящее время.В своевремя "Ласковый май" давал в год 2,5 тысячи концертов. По словам Разина, денегбыло столько, что их приходилось хранить в огромных сумках.Только юный Юрав руки денег никогда не получал. Все гонорары Разин перечислялна личный сберегательный счет артиста. И однажды солист взбунтовалсяи потребовал, чтоб ему заплатили все деньги, сообщает ."Емузаплатили. Дали сумку или две. Сказали: "Вот твои деньги, но толькосам будешь их возить!" Приехали в следующий город, еще дали двесумки, потом еще дали две сумки. И он заплакал и сказал:"Забирайте, мне ничего не надо", – вспомнил продюсер Алексей Мускатин.После того, как Шатунов покинулколлектив, он захотел получить все свои деньги за работу в группе.Продюсер выплатил Юрию 10 миллионов долларов. Андрей Разин даже разрешилШатунову бесплатно исполнять песни из репертуара "Ласкового мая".Сейчас у Шатунова дела тоже идут прекрасно. Он снимаетклипы поистине с голливудским размахом. Так, съемки видео на песню"Лето цвета неба" обошлись звезде 80-х в 400 тысяч долларов.Причем, Юрий Шатунов поет какстарые хиты, так и новые песни. Гонорары у артиста довольно высокие. "Цифра30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это оченьсерьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов", —рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.Правда, больше 40 концертовв год не дает. Ведь заработанное во времена "Ласкового мая"состояние ему и так позволяет ни в чем себе не отказывать. Никакимбизнесом ни он, ни его супруга Светлана не занимаются – хватает творчества.Сейчас артист вместес женой живет в Мюнхене. У Шатунова двое детей – сын Дэнниси дочь Эстелла.