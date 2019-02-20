Звезду российских сериалов Солдаты и Ранетки Виталия Абдулова избили в Москве. Обошлось без тяжелых травм, однако обратиться к медикам артисту пришлось.

Звезду российских сериалов "Солдаты" и "Ранетки"Виталия Абдулова избили в Москве. Обошлось без тяжелых травм, однако обратитьсяк медикам артисту пришлось.Конфликт начался из-за девушек с низкой социальнойответственностью. По некоторым данным, Виталий Абдулов пытался выгнать жрицлюбви из подъезда своего дома. А проходивший по улице мужчина решил за нихзаступиться, передает телеграм-канал "112".сначала комментировать инцидент отказался. Но позжезаявил журналистам, что у него все хорошо. отказывался комментировать инцидент, но втечение беседы все же подтвердил случившееся и заверил, что с ним все хорошо."Произошло обычное дело", – цитирует артиста StarHit.Широкую известность Виталий Абдулов приобрел после того, каксыграл старослужащего Евсеева в популярном сериале "Солдаты". Насчету артиста участие в таких проектах, как "Ранетки" и "Кадетство",артист снялся во многих полнометражных картинах.О личной жизни не распространяется. Известно, что унего есть дочь Алиса от первого брака. Сейчас девочка живет с матерью. Впрошлом Виталию Абдулову приписывали серьезные отношения с экс-солисткой группы"Ранетки" Еленой Третьяковой.Абдулов – не только артист театра и кино. Он преподаватель актерского мастерства и ведущий развлекательных шоу. Кроме того, Абдулов пробует себя в качестве вокалиста. Плоды своего творчества актер выкладывает в микроблоге.