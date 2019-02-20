Звезду российских сериалов Солдаты и Ранетки
Виталия Абдулова избили в Москве. Обошлось без тяжелых травм, однако обратиться
к медикам артисту пришлось.
Звезду российских сериалов "Солдаты" и "Ранетки"
Виталия Абдулова избили в Москве. Обошлось без тяжелых травм, однако обратиться
к медикам артисту пришлось.
Конфликт начался из-за девушек с низкой социальной
ответственностью. По некоторым данным, Виталий Абдулов пытался выгнать жриц
любви из подъезда своего дома. А проходивший по улице мужчина решил за них
заступиться, передает телеграм-канал "112".
сначала комментировать инцидент отказался. Но позже
заявил журналистам, что у него все хорошо. отказывался комментировать инцидент, но в
течение беседы все же подтвердил случившееся и заверил, что с ним все хорошо.
"Произошло обычное дело", – цитирует артиста StarHit.
Широкую известность Виталий Абдулов приобрел после того, как
сыграл старослужащего Евсеева в популярном сериале "Солдаты". На
счету артиста участие в таких проектах, как "Ранетки" и "Кадетство",
артист снялся во многих полнометражных картинах.
О личной жизни не распространяется. Известно, что у
него есть дочь Алиса от первого брака. Сейчас девочка живет с матерью. В
прошлом Виталию Абдулову приписывали серьезные отношения с экс-солисткой группы
"Ранетки" Еленой Третьяковой.
Абдулов – не только артист театра и кино. Он преподаватель актерского мастерства и ведущий развлекательных шоу. Кроме того, Абдулов пробует себя в качестве вокалиста. Плоды своего творчества актер выкладывает в микроблоге.