Звезда сериала Папины дочки Елизавета Арзамасова шокировала поклонников сменой имиджа. Некоторые даже решили, что на снимке певица Жанна Агузарова.

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасовашокировала поклонников сменой имиджа. Некоторые даже решили, что на снимкепевица Жанна Агузарова.Скромница и отличница Галина Сергеевна из "Папиныхдочек" не устает поражать своих поклонников все новыми откровениями. Насей раз Елизавета Арзамасова эпатировала фанатов резкой сменой образа.На опубликованной в Instagram фотографии Лиза предстала в полураспахнутой курткеповерх яркого платья и меховых ботинках. Образ дополнил длинный шарф, круглыесерьги, солнечные очки и встрепанные волосы."Ночной "гламур". Ну а я приведу сейчас себяв приличный вид и в 22:00 по московскому времени выйду в прямой эфир", -подписала фото звезда"Да, Лиз, просто супер! Нет слов! Вы всегда поражаете","Агузарова вернулась", – прокомментировали снимок подписчики.Как выяснилось, не все подписчики актрисы из знают, кто такая Жанна Агузарова. Более опытным пользователямпришлось объяснять, что Агузарова 20-30 лет назад была солисткой группы "Браво".Известна своеобразной внешностью и весьма экстравагантными прической, макияжеми одеждой. "P.S. Вот и выросло поколение, которое их уже не знает", -заключили эксперты.Напомним, Агузарова много лет живет в Америке. В Лос-Анджелесе у нее квартира, однако в Россию певица прилетает регулярно – выступает на корпоративах, причем, по некоторой информации, берет за свои выступления примерно три миллиона рублей.Елизавету Арзамасову все помнят как отличницу Галину Сергеевну из Однако в последнее время актриса публикует весьма откровенные снимки. Перед Новым годом Елизавета позировала в розовом платье с глубоким декольте, напоминающем пеньюар. Поклонники заметили, что эротичный образ непривычен для звезды "Папиных дочек".