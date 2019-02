Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море. Российский флот уже взял его под наблюдение: за ним следят разведывательное судно Иван Хурс и малый ракетный корабль Орехово-Зуево. Американский корабль примет участие в учениях НАТО.

Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море. Российский флот уже взял его под наблюдение: за ним следят разведывательное судно "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево". Американский корабль примет участие в учениях НАТО, сообщает агентство РИА Новости.#BREAKING #USSDonaldCook has begun its transit through the Dardanelles Strait on its way into the Black Sea for routine ops..#USNavy routinely operates in the #BlackSea consistent with the #MontreuxConvention & international law..https://t.co/tAGU4Gua41 pic.twitter.com/CIRXoVM1FK— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 19 февраля 2019 г.В конце января 2019 года этот эсминец уже заходил в Черное море. Он посетил грузинский порт Батуми, где провел тренировку с местной береговой охраной.USS Donald Cook – это эсминец класса "Арли Берк". По данным из открытых источников, он вооружен 96 универсальными ячейками под противокорабельные, зенитные и крылатые ракеты. Речь идет, прежде всего, о Tomahawk. Корабль может нести до 60 подобных боеприпасов.Ранее стало известно, что в Черное море зашел корабль снабжения Werra ВМС Германии в сопровождении турецкого тральщика Akcakoca. Они направляются в болгарские порты Варна и Бургас.