На
телеканале Россия 1 стартовал новый сезон полюбившегося россиянам фильма. Выяснилось,
какие отношения сложились между звездами сериала Склифосовский на съемочной
площадке и за ее пределами.
На
телеканале "Россия 1" стартовал новый сезон полюбившегося россиянам фильма. Выяснилось,
какие отношения сложились между звездами сериала "Склифосовский" на съемочной
площадке и за ее пределами.
Оказывается, самые закадычные друзья на
съемках – Елена Яковлева и
Андрей Ильин.
Актеры знают друг друга давно, ведь еще 20 лет назад они работали вместе в
сериале "Каменская".
По словам Ильина, трудиться вместе с Яковлевой приятно, но непросто.
"Лена не учит текст, а все время
импровизирует, и в нее надо
попадать, она непредсказуемая", – цитирует артиста сайт .
Он добавил, что под Яковлеву нужно подстраиваться.
А вот с актером
Максимом Авериным, играющим главного героя в Яковлева
подружилась не сразу. На съемочной площадке между знаменитостями возник конфликт.
Причем, без особого повода. Но через некоторое время, как говорится,
притерлись. Теперь артисты приглашают друг друга на премьеры и обмениваются адресами
для заграничного шопинга.
Что касается амурных дел, то у
Максима Аверина в
кадре роман с героиней Марии Куликовой.
Однако в реальной жизни они даже не дружат. Чего не скажешь о его отношениях с Анной Якуниной (регистратор Нина
Дубровская).
Аверина с актрисой связывает крепкая
20-летняя дружба. Они могут и поцеловаться при встрече, и уехать вдвоем в
путешествие. На съемочной площадке сначала предполагали,
что между Авериным и Якуниной были романтические отношения, но на самом деле
муж актрисы не ревнует и легко доверяет Аверину свою избранницу.
В новом сезоне в сериале "Склифосовский" появляется
Гоша Куценко, герой которого
во всем конкурирует с доктором Брагиным. "С Максом мы знаем друг друга сто
лет. Мы актеры одной школы и давно хотели сняться вместе", – поделился Куценко.