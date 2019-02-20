На телеканале Россия 1 стартовал новый сезон полюбившегося россиянам фильма. Выяснилось, какие отношения сложились между звездами сериала Склифосовский на съемочной площадке и за ее пределами.

Нателеканале "Россия 1" стартовал новый сезон полюбившегося россиянам фильма. Выяснилось,какие отношения сложились между звездами сериала "Склифосовский" на съемочнойплощадке и за ее пределами.Оказывается, самые закадычные друзья насъемках – Елена Яковлева иАндрей Ильин.Актеры знают друг друга давно, ведь еще 20 лет назад они работали вместе всериале "Каменская".По словам Ильина, трудиться вместе с Яковлевой приятно, но непросто."Лена не учит текст, а все времяимпровизирует, и в нее надопопадать, она непредсказуемая", – цитирует артиста сайт .Он добавил, что под Яковлеву нужно подстраиваться.А вот с актеромМаксимом Авериным, играющим главного героя в Яковлеваподружилась не сразу. На съемочной площадке между знаменитостями возник конфликт.Причем, без особого повода. Но через некоторое время, как говорится,притерлись. Теперь артисты приглашают друг друга на премьеры и обмениваются адресамидля заграничного шопинга.Что касается амурных дел, то уМаксима Аверина вкадре роман с героиней Марии Куликовой.Однако в реальной жизни они даже не дружат. Чего не скажешь о его отношениях с Анной Якуниной (регистратор НинаДубровская).Аверина с актрисой связывает крепкая20-летняя дружба. Они могут и поцеловаться при встрече, и уехать вдвоем впутешествие. На съемочной площадке сначала предполагали,что между Авериным и Якуниной были романтические отношения, но на самом делемуж актрисы не ревнует и легко доверяет Аверину свою избранницу.В новом сезоне в сериале "Склифосовский" появляетсяГоша Куценко, герой которогово всем конкурирует с доктором Брагиным. "С Максом мы знаем друг друга столет. Мы актеры одной школы и давно хотели сняться вместе", – поделился Куценко.