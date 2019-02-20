Жители Украины внимательно слушали послание, с которым обратился президент России Владимир Путин к Федеральному собранию. Украинские СМИ и соцсети активно критикуют речь российского лидера и возмущаются некоторыми его шутками.

Жители Украины внимательно слушали послание, с которымобратился президент России Владимир Путин к Федеральному собранию. УкраинскиеСМИ и соцсети активно критикуют речь российского лидера и возмущаютсянекоторыми его шутками.Возмущению украинских пользователей Сети нет предела:Владимир Путин упомянул в своем послании Крым. Вникать в контекст интеллектуалыиз Незалежной не желают – им достаточно того, что прозвучало названиеполуострова.Российский лидер в своей речи остановился на проблеме устаревшейрегламентной базы контрольной деятельности. По словам президента, сотрудникинадзорных ведомств уже не помнят, что там написано."Фолианты лежат вот такой толщины, с советских времен -со "времен очаковских и покоренья Крыма". Но не четырнадцатый годимею в виду – со времен Грибоедова и раньше!", – сказал Путин."Ах вон оно что, в 14-м году Крым оказывается покорили.Все-то до этого думали, что там народное волеизъявление было", "Опятьбред какой-то", – тут же подхватили тему комментаторы с Украины. Посколькув украинских школах Грибоедов давно под запретом, им неизвестно, что это цитатаиз комедии классика – "Горе от ума". Имеется в виду конец 18 века,когда русская армия нанесла сокрушительное поражение турецким войскам – и,действительно, покорила Крым.Критике подверглись все пункты послания президента России.Украинские "эксперты" просто состязались в остроумии. "Включил,а опять про развал СССР и виноваты во всем 90-е. Выключил","Путин считает, что нынешние демографические проблемы – следствие ВОВ. Хорошохоть на Куликовскую битву не свалил", – таков общий тон комментариев,которые приводит "Обозреватель".При этом, судя по числу откликов и мнений по каждому из пунктовпослания Владимира Федеральному собранию, слушали российского лидераочень внимательно. Что, в общем-то, немного удивляет: учитывая, что это быларечь Владимира Путина – президента соседней страны, а вовсе не Украины.