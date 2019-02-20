Жители Украины внимательно слушали послание, с которым
обратился президент России Владимир Путин к Федеральному собранию. Украинские
СМИ и соцсети активно критикуют речь российского лидера и возмущаются
некоторыми его шутками.
Жители Украины внимательно слушали послание, с которым
обратился президент России Владимир Путин к Федеральному собранию. Украинские
СМИ и соцсети активно критикуют речь российского лидера и возмущаются
некоторыми его шутками.
Возмущению украинских пользователей Сети нет предела:
Владимир Путин упомянул в своем послании Крым. Вникать в контекст интеллектуалы
из Незалежной не желают – им достаточно того, что прозвучало название
полуострова.
Российский лидер в своей речи остановился на проблеме устаревшей
регламентной базы контрольной деятельности. По словам президента, сотрудники
надзорных ведомств уже не помнят, что там написано.
"Фолианты лежат вот такой толщины, с советских времен -
со "времен очаковских и покоренья Крыма". Но не четырнадцатый год
имею в виду – со времен Грибоедова и раньше!", – сказал Путин.
"Ах вон оно что, в 14-м году Крым оказывается покорили.
Все-то до этого думали, что там народное волеизъявление было", "Опять
бред какой-то", – тут же подхватили тему комментаторы с Украины. Поскольку
в украинских школах Грибоедов давно под запретом, им неизвестно, что это цитата
из комедии классика – "Горе от ума". Имеется в виду конец 18 века,
когда русская армия нанесла сокрушительное поражение турецким войскам – и,
действительно, покорила Крым.
Критике подверглись все пункты послания президента России.
Украинские "эксперты" просто состязались в остроумии. "Включил,
а опять про развал СССР и виноваты во всем 90-е. Выключил",
"Путин считает, что нынешние демографические проблемы – следствие ВОВ. Хорошо
хоть на Куликовскую битву не свалил", – таков общий тон комментариев,
которые приводит "Обозреватель".
При этом, судя по числу откликов и мнений по каждому из пунктов
послания Владимира Федеральному собранию, слушали российского лидера
очень внимательно. Что, в общем-то, немного удивляет: учитывая, что это была
речь Владимира Путина – президента соседней страны, а вовсе не Украины.