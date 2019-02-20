Фотосессия Ренаты Литвиновой вызвала бурное обсуждение в
Сети. Фолловеры восхищаются креативностью артистки.
Фотосессия Ренаты Литвиновой вызвала бурное обсуждение в
Сети. Фолловеры восхищаются креативностью артистки.
В личном Instagram Литвинова опубликовала несколько кадров
новой фотосессии. Звезда позирует в струящимся полупрозрачном платье белого цвета.
На одной из фотографий знаменитость позирует перед
зеркалом. Рената как будто жаждет слиться в поцелуе с собственным отражением.
"Можно же поцеловать саму себя?" – обратилась она к поклонникам ниже.
Интернет-обыватели отметили, что Литвиновы выглядит
роскошно. Преданные фанаты как обычно называли Ренату "богиней".
"Какая вы красивая с новым
цветом волос :)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она
богиня!!! Делает чего пожелает!!!", "Очень чувственно!", "Я тоже
порой себя так люблю😏😂😂😂", "Очень
чувственно и эротично🔥", "Когда даже Рената
не может устоять перед собой)", – писали пользователи Сети.
Отметим, что Литвинова
разительно отличается от других звезд. 52-летняя звезда не боится показываться
на публике без макияжа. Не так давно, например, Рената выложила в соцсети кадр, на
котором запечатлена без косметики. Поклонники пришли в восторг от того, как
выглядит артистка. Они не пожалели для нее комплиментов.