Фотосессия Ренаты Литвиновой вызвала бурное обсуждение в Сети. Фолловеры восхищаются креативностью артистки.

Фотосессия Ренаты Литвиновой вызвала бурное обсуждение вСети. Фолловеры восхищаются креативностью артистки.В личном Instagram Литвинова опубликовала несколько кадровновой фотосессии. Звезда позирует в струящимся полупрозрачном платье белого цвета.На одной из фотографий знаменитость позирует передзеркалом. Рената как будто жаждет слиться в поцелуе с собственным отражением."Можно же поцеловать саму себя?" – обратилась она к поклонникам ниже.Интернет-обыватели отметили, что Литвиновы выглядитроскошно. Преданные фанаты как обычно называли Ренату "богиней"."Какая вы красивая с новымцветом волос :)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Онабогиня!!! Делает чего пожелает!!!", "Очень чувственно!", "Я тожепорой себя так люблю😏😂😂😂", "Оченьчувственно и эротично🔥", "Когда даже Ренатане может устоять перед собой)", – писали пользователи Сети.Отметим, что Литвиноваразительно отличается от других звезд. 52-летняя звезда не боится показыватьсяна публике без макияжа. Не так давно, например, Рената выложила в соцсети кадр, накотором запечатлена без косметики. Поклонники пришли в восторг от того, каквыглядит артистка. Они не пожалели для нее комплиментов.