Ситуация с филиалом №1 Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) в столичном районе Зюзино активно обсуждается с местными жителями и СМИ. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отмечают, что эксплуатация здания без капитального ремонта невозможна.

Ситуация с филиалом №1 Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР)в столичном районе Зюзино активно обсуждается с местными жителями иСМИ. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отмечают, что эксплуатация здания без капитального ремонта невозможна.На встрече с трудовым коллективом №1 ЦПСиРбыли представлены результаты экспертизы постройки и предложены вакансиив современных медицинских учреждениях города каждому из сотрудников учреждения.ЕленаАндреева отметила, что архитектурно-планировочные решения, по которымпостроено здание, уже не актуальны. "Это большие палаты с длиннымикоридорами, с единственной душевой и туалетом в конце коридора", -представителя Роспотребнадзора агентство городских новостей"Москва".Поее словам, увеличивается процент инфекционных заболеваний, которыесвязаны с оказанием помощи на фоне общего уменьшения числа родов. "Чтоявляется плохим прогностическим признаком ухудшения эпидситуации на объекте", – пояснила она. Главная задача, отметила Андреева, – предотвратить инфекции у матерей и новорожденных.Крометого, на собрании были представлены результаты экспертизы"МОСЖИЛНИИПРОЕКТ" о состоянии строительных конструкций и инженерныхсистем здания роддома №10. Глава управления капитального ремонтастоличного департамента здравоохранения Валериана Крупина, экспертизанашла у здания ряд дефектов инженерных коммуникаций, поэтому безпроведения капремонта эксплуатация постройки невозможна."Проведение капитального ремонта необходимо проводить после отселения здания", – сказал он.Крупиндобавил, что необходима разработка новых архитектурно-планировочныхрешений и капитальный ремонт, который займет несколько лет.Вопроспроведения капремонта здания рассматривался департаментомздравоохранения еще пять лет назад, в 2014 году. Однако частьобщественности выступила против, после чего от капитального ремонтарешено было отказаться и направить силы на другие акушерские пунктыстолицы.Пословам Елены Андреевой, последняя проверка проводилась в 2018 году.Экспертиза выявила комплекс проблем, копившихся много лет."Реконструкция системы вентиляции за три месяца невозможна. Надоотселить роддом и начинать заниматься этой проблемой", – сказалапредставитель Роспотребнадзора. Ведомство настаивает на капитальномремонте, что позволит обеспечить дальнейшее функционирование здание.ближайшее время на портале "Активный гражданин" будет запущеноголосование, где жители района и округа смогут выбрать, какоймедицинский объект им нужен на этом месте.