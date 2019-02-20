Ситуация с филиалом №1 Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР)
в столичном районе Зюзино активно обсуждается с местными жителями и
СМИ. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отмечают, что эксплуатация здания без капитального ремонта невозможна.
Ситуация с филиалом №1 Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР)
в столичном районе Зюзино активно обсуждается с местными жителями и
СМИ. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отмечают, что эксплуатация здания без капитального ремонта невозможна.
На встрече с трудовым коллективом №1 ЦПСиР
были представлены результаты экспертизы постройки и предложены вакансии
в современных медицинских учреждениях города каждому из сотрудников учреждения.
Елена
Андреева отметила, что архитектурно-планировочные решения, по которым
построено здание, уже не актуальны. "Это большие палаты с длинными
коридорами, с единственной душевой и туалетом в конце коридора", -
представителя Роспотребнадзора агентство городских новостей
"Москва".
По
ее словам, увеличивается процент инфекционных заболеваний, которые
связаны с оказанием помощи на фоне общего уменьшения числа родов. "Что
является плохим прогностическим признаком ухудшения эпидситуации на объекте", – пояснила она. Главная задача, отметила Андреева, – предотвратить инфекции у матерей и новорожденных.
Кроме
того, на собрании были представлены результаты экспертизы
"МОСЖИЛНИИПРОЕКТ" о состоянии строительных конструкций и инженерных
систем здания роддома №10. Глава управления капитального ремонта
столичного департамента здравоохранения Валериана Крупина, экспертиза
нашла у здания ряд дефектов инженерных коммуникаций, поэтому без
проведения капремонта эксплуатация постройки невозможна.
"Проведение капитального ремонта необходимо проводить после отселения здания", – сказал он.
Крупин
добавил, что необходима разработка новых архитектурно-планировочных
решений и капитальный ремонт, который займет несколько лет.
Вопрос
проведения капремонта здания рассматривался департаментом
здравоохранения еще пять лет назад, в 2014 году. Однако часть
общественности выступила против, после чего от капитального ремонта
решено было отказаться и направить силы на другие акушерские пункты
столицы.
По
словам Елены Андреевой, последняя проверка проводилась в 2018 году.
Экспертиза выявила комплекс проблем, копившихся много лет.
"Реконструкция системы вентиляции за три месяца невозможна. Надо
отселить роддом и начинать заниматься этой проблемой", – сказала
представитель Роспотребнадзора. Ведомство настаивает на капитальном
ремонте, что позволит обеспечить дальнейшее функционирование здание.
В
ближайшее время на портале "Активный гражданин" будет запущено
голосование, где жители района и округа смогут выбрать, какой
медицинский объект им нужен на этом месте.