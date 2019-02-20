Звезду уличили в рекламе обыгрыша онлайн-казино. Ксения Собчак разместила информацию в своем Telegram-канале Кровавая барыня.

Звезду уличили в рекламе "обыгрышаонлайн-казино". Ксения Собчак разместила информацию в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".Телеведущаярекламирует предполагаемого мошенника, который "сливает схемы для обыгрышаонлайн-казино". Кроме того, вслед за другими называет его"Робин Гудом"."Огромное количествообычных людей успело на этом заработать... Но ведь сколько это будетпродолжаться, никто не знает. Оказывается, механизмы казино, как и многоедругое в этом мире – несовершенны", – цитирует Ксению Собчак .Пост знаменитости заметили ведущие Telegram-проекта "Русское будущее".Они посчитали, что Собчак занимается постыдным делом и жесткораскритиковали ее за это. "Есть ли дно, которого ей не достичь?" –задались вопросом ведущие Telegram-канала.Ранее шоуменВячеслав Манучаров, обвинивший Ксению в плагиате, нашел новый поводраскритиковать гламурную блондинку. Он объявил, что у телеведущей "траурпо креативу, собственным идеям и проблескам мысли". На своей страницев Instagram он выложил несколько коллажей, по его мнению, доказывающих плагиатгламурной блондинки.Напомним, на днях Ксения Собчак обнародовалановый выпуск своей передачи "Осторожно, Собчак!". И ВячеславМанучаров нашел новые поводы обвинить телеведущую в заимствованиях.