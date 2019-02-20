Звезду уличили в рекламе обыгрыша
онлайн-казино. Ксения Собчак разместила информацию в своем Telegram-канале Кровавая барыня.
Звезду уличили в рекламе "обыгрыша
онлайн-казино". Ксения Собчак разместила информацию в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Телеведущая
рекламирует предполагаемого мошенника, который "сливает схемы для обыгрыша
онлайн-казино". Кроме того, вслед за другими называет его
"Робин Гудом".
"Огромное количество
обычных людей успело на этом заработать... Но ведь сколько это будет
продолжаться, никто не знает. Оказывается, механизмы казино, как и многое
другое в этом мире – несовершенны", – цитирует Ксению Собчак .
Пост знаменитости заметили ведущие Telegram-проекта "Русское будущее".
Они посчитали, что Собчак занимается постыдным делом и жестко
раскритиковали ее за это. "Есть ли дно, которого ей не достичь?" –
задались вопросом ведущие Telegram-канала.
Ранее шоумен
Вячеслав Манучаров, обвинивший Ксению в плагиате, нашел новый повод
раскритиковать гламурную блондинку. Он объявил, что у телеведущей "траур
по креативу, собственным идеям и проблескам мысли". На своей странице
в Instagram он выложил несколько коллажей, по его мнению, доказывающих плагиат
гламурной блондинки.
Напомним, на днях Ксения Собчак обнародовала
новый выпуск своей передачи "Осторожно, Собчак!". И Вячеслав
Манучаров нашел новые поводы обвинить телеведущую в заимствованиях.