В московском Crocus City Hall 25-26 марта пройдет Synergy Digital Forum, ежегодное событие для интернет-маркетологов. Его хедлайнером станет Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и Wiggle.

В московском Crocus City Hall25-26 мартапройдет Synergy Digital Forum,ежегодное событие для интернет-маркетологов. Его хедлайнером станетБрайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon вВеликобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS иWiggle.Более 25 российских и международных экспертов поделятся ключевымитрендами и инструментами диджитал-среды. Отдельное внимание будетуделено привлечению трафика, работе с контент-маркетингом, чат-ботами иактуальной тактике по генерации лидов."Думаю, что уже для всехстало очевидно, что диджитал-маркетинг – это ключевой инструментуправления бизнесом. Более того, в ближайшее время его значимостьпродолжит расти, так как наиболее активными клиентскими аудиториямистановятся поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на "ты" чутьли не с самых ранних лет", –говорит Дмитрий Юрков,генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингуУниверситета "Синергия" и один из спикеров форума.Чтобы установить с ними диалог, бизнесунеобходимо осваивать Интернет-пространство, отметил он. "Поэтому "Синергия" ипроводит Digital Forum – для обсуждения трендов и новых инструментовдолжна быть такая экспертная площадка", – добавил Юрков.Помимо негона сцене появятся: директор по маркетингу в DigitalMarketer ДжастинРондо, вице-президент глобальной сети, футурист и евангелист поинновациям SAP Том Рафтери,основатель международного digital-агентства Socialable.co.uk ЛилачБаллок, создатель Fluent Solar Тревор Чапмен,, колумнист "The Drum" Сэмюэл Скотт, генеральный директoр "Yoola"Эяль Баумель, автор мирового бестселлера "Сожги свое портфолио!" иex-креативный директор телеканала FOX Майкл Джанда и другиеэксперты цифрового маркетинга.Организаторами мероприятия выступают Synergy Digital Forum – Университет "Синергия" и коммуникационное агентство Synergy Digital.Сайт:Дата: 25-26 мартаНачало мероприятия: 10.00Место:Crocus City Hall Аккредитация СМИ: +7-915-403-21-43,(Руководитель пресс-службы Университета "Синергия –Ирина Шибанова).За дополнительной информацией обращаться:Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 8 (915) 403-21-43;Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 8 (985) 231-01-00;