В московском Crocus City Hall
25-26 марта
пройдет Synergy Digital Forum,
ежегодное событие для интернет-маркетологов. Его хедлайнером станет
Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в
Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и
Wiggle.
В московском Crocus City Hall
25-26 марта
пройдет Synergy Digital Forum,
ежегодное событие для интернет-маркетологов. Его хедлайнером станет
Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в
Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и
Wiggle.
Более 25 российских и международных экспертов поделятся ключевыми
трендами и инструментами диджитал-среды. Отдельное внимание будет
уделено привлечению трафика, работе с контент-маркетингом, чат-ботами и
актуальной тактике по генерации лидов.
"Думаю, что уже для всех
стало очевидно, что диджитал-маркетинг – это ключевой инструмент
управления бизнесом. Более того, в ближайшее время его значимость
продолжит расти, так как наиболее активными клиентскими аудиториями
становятся поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на "ты" чуть
ли не с самых ранних лет", –
говорит Дмитрий Юрков,
генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингу
Университета "Синергия" и один из спикеров форума.
Чтобы установить с ними диалог, бизнесу
необходимо осваивать Интернет-пространство, отметил он. "Поэтому "Синергия" и
проводит Digital Forum – для обсуждения трендов и новых инструментов
должна быть такая экспертная площадка", – добавил Юрков.
Помимо него
на сцене появятся: директор по маркетингу в DigitalMarketer Джастин
Рондо, вице-президент глобальной сети, футурист и евангелист по
инновациям SAP Том Рафтери,
основатель международного digital-агентства Socialable.co.uk Лилач
Баллок, создатель Fluent Solar Тревор Чапмен,, колумнист "The Drum" Сэмюэл Скотт, генеральный директoр "Yoola"
Эяль Баумель, автор мирового бестселлера "Сожги свое портфолио!" и
ex-креативный директор телеканала FOX Майкл Джанда и другие
эксперты цифрового маркетинга.
Организаторами мероприятия выступают Synergy Digital Forum – Университет "Синергия" и коммуникационное агентство Synergy Digital.
Сайт:
Дата: 25-26 марта
Начало мероприятия: 10.00
Место:
Crocus City Hall Аккредитация СМИ: +7-915-403-21-43,
(Руководитель пресс-службы Университета "Синергия –
Ирина Шибанова).
За дополнительной информацией обращаться:
Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы холдинга "Синергия" 8 (915) 403-21-43;
Надежда Ивкова, PR директор холдинга "Синергия" 8 (985) 231-01-00;