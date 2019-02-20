Задачи, поставленные сегодня президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, являются приоритетными для партпроекта Единой России Новая школа. Партийцы взяли на контроль работу по устранению очередей в ясли до 2021 года, заявила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

Задачи, поставленные сегодня президентом Владимиром Путиным в посланииФедеральному собранию, являются приоритетными для партпроекта"Единой России" "Новая школа". Партийцы взяли на контроль работу поустранению очередей в ясли до 2021 года, заявила член комитета Госдумыпо образованию и науке Алена Аршинова.Онанапомнила, что еще при реализации масштабного проекта "Детские сады -детям" в "ЕР" был создан эффективный механизм контроля за строительствомдошкольных учреждений. Тогда было построено более пяти тысяч детскихсадов для ребят в возрасте до семи лет.Всего появилось 1,15 миллиона мест в дошкольных учреждениях, на эти цели было выделено 130 миллиардов рублей, сообщила Аршинова, которая является координатором партпроекта "Новая школа"."Впрошлом году такую же работу мы проводили в рамках реализации проектапо созданию дошкольных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трехлет", – отметила парламентарий.Поее словам, координаторы в регионах следят за своевременным заключениеммежведомственных соглашений и поступлением федеральных субсидий, а такжеза качеством и сроками строительных работ. "Единая Россия" обеспечитуспешное выполнение поставленной президентом задачи, подчеркнула Аршинова.Оглашениепослания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российскоголидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяетосновные направления внутренней и внешней политики. Такой форматвыступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом"е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е дляВладимира Путина.Нацеремонии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента –Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства,главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральнойизбирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественнойпалаты, представители основных российских религиозных конфессий, главырегионов, городов федерального значения.этом году главной темой послания президента сталасоциально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложилряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы поувеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки длямногодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов.Коснулсяпрезидент и темы доступности дошкольного образования. Он отметил, что вэтом году в яслях появятся 90 тысяч мест, а в ближайшие три года будетсоздано еще 270 тысяч. На эти цели из федерального и региональныхбюджетов выделяются 147 миллиардов рублей. Это позволит добиться100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году.